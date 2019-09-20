Emre BelÃ¶zoÄŸlu: Rakiplerimize cevabÄ± sahada vereceÄŸiz

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SarÄ±-lacivertli ekibin oyuncularÄ±, ligin 5. haftasÄ±nda MKE AnkaragÃ¼cÃ¼ ile Ãœlker StadÄ±'nda oynayacaklarÄ± mÃ¼cadeleyi kazanarak Galatasaray derbisi Ã¶ncesi taraftarlarÄ±nÄ± mutlu etmeyi hedefliyor.

SÃ¼per Lig'de son ÅŸampiyonluÄŸunu 2013-2014 sezonunda Ersun Yanal yÃ¶netiminde elde eden FenerbahÃ§e'de futbolcular, Aytemiz Alanyaspor karÅŸÄ±sÄ±nda yaÅŸanan maÄŸlubiyeti, MKE AnkaragÃ¼cÃ¼'nÃ¼ yenerek unutturmak istiyor

KulÃ¼pten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, sarÄ±-lacivertli takÄ±mÄ±n kaptanÄ± Emre BelÃ¶zoÄŸlu, sahalarÄ±nda MKE AnkaragÃ¼cÃ¼'nÃ¼ yenmeyi hedeflediklerini belirterek, "Bize her zaman destek olan taraftarÄ±mÄ±zÄ±n Ã¶nÃ¼nde kazanarak geÃ§tiÄŸimiz haftayÄ± unutturalÄ±m. Evimizde bize yakÄ±ÅŸan futbol oynayarak sahadan Ã¼Ã§ puanla ayrÄ±lalÄ±m ve derbi Ã¶ncesi taraftarlarÄ±mÄ±zÄ± mutlu edelim. Ä°lk iki haftada olduÄŸu gibi son ana kadar sahada mÃ¼cadele ederek, kazanan taraf olalÄ±m." ifadelerini kullandÄ±.

"HocamÄ±zla birlikte daha Ã¶nce baÅŸardÄ±k, ÅŸimdi yine baÅŸaracaÄŸÄ±z" sÃ¶zleriyle birbirlerini motive eden sarÄ±-lacivertli futbolcular, "HiÃ§bir maÃ§Ä±n bir diÄŸerinden farkÄ± yok. AdÄ±m adÄ±m ilerleyip her maÃ§a aynÄ± konsantrasyonla 'galibiyet' parolasÄ±yla yaklaÅŸÄ±p, disiplinden kopmadan tÃ¼m rakiplerimize karÅŸÄ± cevabÄ±mÄ±zÄ± sahada elde edeceÄŸimiz galibiyetlerle gÃ¶stermeliyiz." ÅŸeklinde gÃ¶rÃ¼ÅŸ belirtti.

FenerbahÃ§e'nin deneyimli oyuncularÄ± ise "Omuz omuza ÅŸampiyonluÄŸa diyerek sezona baÅŸladÄ±k" ifadelerini kullanarak, "Bu sÃ¶zÃ¼mÃ¼z artÄ±k bir hedef deÄŸil, bir zorunluluk. CamiamÄ±z bu sezon elde edeceÄŸimiz ÅŸampiyonluÄŸu sonuna kadar hak ediyor. Sezon baÅŸÄ±ndan bu yana rakiplerimizin puan kayÄ±plarÄ± ortada. Biz ise her gÃ¼n Ã¼zerine koyarak gideceÄŸiz. TakÄ±m olarak kamp dÃ¶neminden itibaren ÅŸampiyonluk sinerjisinin bizden yana olduÄŸunu hissettik, bunu gÃ¶rÃ¼yoruz. KarÅŸÄ±mÄ±za Ã§Ä±kan tÃ¼m zorluklara raÄŸmen bu hissin peÅŸini bÄ±rakmamalÄ±yÄ±z." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

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