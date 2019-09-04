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HaberlerTrabzonsporEmre Belözoğlu ve Sosa nemden dert yandı
04.09.2019 - 09:17

Emre Belözoğlu ve Sosa nemden dert yandı

Fenerbahçe kaptanı Emre Belözoğlu, Trabzonspor maçında nemden şikayet etti. Maç içinde Sosa ile konuştuğunu belirten "O da sordu, etkiledi mi sizi diye. Nefes alamıyorduk bir ara, zorlandık baya. İki takım da zorlandı" dedi.

Fenerbahçe ile Trabzonspor’un geçtiğimiz pazar akşamı 1-1 berabere kaldığı maçta ‘nem’ sıkıntısı yaşandı.

Emre Belözoğlu, maç sonunda nem konusundan şikayet etti. Hatta Trabzonspor’un kaptanı Jose Sosa ile bu konuyu konuşan Emre, neredeyse tüm futbolcuların bu durumdan şikayet ettiğini söyledi.

Deneyimli kaptanın, “60-65. dakikadan sonra sahada inanılmaz bir nem çöktü. Hatta bir ara Sosa ile konuştuk, o da sordu, etkiledi mi sizi diye. Nefes alamıyorduk bir ara, zorlandık baya. İki takım da zorlandı” dediği belirtildi.

Emre Belözoğlu ve Sosa nemden dert yandı

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