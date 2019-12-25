Emre "WinWin" projesi talihlisiyle buluÅŸtu

FenerbahÃ§e Futbol TakÄ±mÄ± KaptanÄ± Emre BelÃ¶zoÄŸlu, "FenerOl" kampanyasÄ± kapsamÄ±nda hayata geÃ§irilen "WinWin" projesinde Ã¶dÃ¼l kazanan ÅŸanslÄ± taraftarla bir araya geldi.

SarÄ±-lacivertli kulÃ¼pten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, WinWin projesi kapsamÄ±nda gelir saÄŸlamak amacÄ±yla 300 liradan satÄ±lan formalardan satÄ±n alan taraftarlar arasÄ±nda yapÄ±lan Ã§ekiliÅŸ sonrasÄ± kaptan Emre BelÃ¶zoÄŸlu ile Ã¶ÄŸle yemeÄŸi yeme hakkÄ± kazanan OÄŸuzhan Atacan, Ã¶dÃ¼lÃ¼ne kavuÅŸtu.

FenerbahÃ§e Can Bartu Tesisleri'nde gerÃ§ekleÅŸtirilen Ã¶ÄŸle yemeÄŸinde Emre BelÃ¶zoÄŸlu, talihli taraftar OÄŸuzhan Atacan, oÄŸlu Efe Berk Atacan, sarÄ±-lacivertli yÃ¶neticiler Selahattin Baki ve Simla TÃ¼rker BayazÄ±t'Ä±n yer aldÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±ldÄ±.

SÄ±cak bir ortamda yenilen yemeÄŸin ardÄ±ndan, sarÄ±-lacivertli taraftar OÄŸuzhan Atacan'Ä±n doÄŸum gÃ¼nÃ¼nÃ¼n de kutlandÄ±ÄŸÄ±, Emre BelÃ¶zoÄŸlu'nun Atacan ve oÄŸluna imzalÄ± forma hediye ettiÄŸi belirtildi.

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