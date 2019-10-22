Emre Belözoğlu'ndan Acun Ilıcalı'ya telefon

Tecrübeli futbolcunun kendisini aradığını belirten Acun Ilıcalı telefonu açarak kaptanın sesini hoparlöre verdi.

Acun Ilıcalı ile haftalık değerlendirme yapmak için aradığını belirten Emre, "Biz böyle haftalık değerlendirme yapıyoruz Acun abiyle ama bu sefer herkes ortak oldu" dedi.

Ilıcalı ise Emre'ye tek soru yöneltti. Tecrübeli futbolcuya "Kaburgaların yerinde mi?" diye soran Acun Ilıcalı, "Bir tanesi dışında hepsi yerinde" diyerek esprili bir şekilde karşılık aldı.

Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'nin Denizlispor deplasmanındaki 2-1'lik galibiyetinde kırık kaburgayla sahaya çıkmış ve maçı 1 asistle tamamlamıştı.