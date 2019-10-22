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22.10.2019 - 11:29 | | Skorer

Emre Belözoğlu'ndan Acun Ilıcalı'ya telefon

Fenerbahçe'nin kaptanı Emre Belözoğlu, Tv8'de yayınlanan ve Acun Ilıcalı'nın konuk olduğu bir program esnasında Ilıcalı'yı telefonla aradı. Kaptanın sesini hoparlöre veren Ilıcalı kaptana "Kaburgaların yerinde mi? " sorusunu yöneltti. Emre ise "Bir tanesi dışında hepsi yerinde" diyerek esprili bir cevap verdi.

Emre Belözoğlu'ndan Acun Ilıcalı'ya telefon

Tecrübeli futbolcunun kendisini aradığını belirten Acun Ilıcalı telefonu açarak kaptanın sesini hoparlöre verdi.

Acun Ilıcalı ile haftalık değerlendirme yapmak için aradığını belirten Emre, "Biz böyle haftalık değerlendirme yapıyoruz Acun abiyle ama bu sefer herkes ortak oldu" dedi.

Ilıcalı ise Emre'ye tek soru yöneltti. Tecrübeli futbolcuya "Kaburgaların yerinde mi?" diye soran Acun Ilıcalı, "Bir tanesi dışında hepsi yerinde" diyerek esprili bir şekilde karşılık aldı.

Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'nin Denizlispor deplasmanındaki 2-1'lik galibiyetinde kırık kaburgayla sahaya çıkmış ve maçı 1 asistle tamamlamıştı.

Emre Belözoğlundan Acun Ilıcalıya telefon

 

Emre Belözoğlu Acun Ilıcalı'yı canlı yayındayken ararsa...
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