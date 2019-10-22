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22.10.2019 - 14:48 | | İSTANBUL (İHA)

Emre Belözoğlu'ndan anlamlı ziyaret

Fenerbahçe Kaptanı Emre Belözoğlu, kanser tedavisi gören 16 aylık Çınar Aydın'a moral ziyaretinde bulundu.

Emre Belözoğlu'ndan anlamlı ziyaret

Sarı-lacivertli takımın kaptanı Emre Belözoğlu, henüz 12 aylıkken kanser teşhisi konulan Çınar Aydın isimli minik Fenerbahçe taraftarını tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti ve ailesine moral verdi. 16 aylık Çınar'ın babası Sercan Aydın ve annesi Arzu Aydın'dan tedavi süreci hakkında bilgi alan Belözoğlu, minik Çınar'ı iyileşmesinin ardından stada davet etti.

Belözoğlu, ziyarette Fenerbahçeli futbolcuların imzaladığı formayı da son imzayı kendisi atarak minik Çınar'a hediye etti.

 

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