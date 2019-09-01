Emre Belözoğlu'ndan fedakarlık!

Celal Umut Eren - SkorerFenerbahçe'nin Trabzonspor'u ağırladığı maçta Emre Belözoğlu şoku yaşandı. Sarı-lacivertlilerde kaptan Emre Belözoğlu çok yoruldu. 39 yaşında olan tecrübeli orta saha, 87. dakikada kendini bir anda yere bıraktı.Bacaklarında çekme olan ve çok zorlanan Emre'ye sağlık ekibi hemen müdahale etti. Oyuncu değişiklik hakkı biten Fenerbahçe, Emre'nin de dayanamayıp devam edememesiyle bir süre 10 kişi oynadı. Fenerbahçe kaptanı daha sonra sakatlığına rağmen tekrar oyuna girerek takımının mücadeleyi 11 kişiyle bitirmesini sağladı.Emre, Başakşehir maçında da 90 dakika sahada kalmıştı.