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HaberlerFenerbahçeEmre Belözoğlu'ndan fedakarlık!

Emre Belözoğlu'ndan fedakarlık!

Süper Lig'de Trabzonspor'u konuk eden Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu şoku yaşandı.

Celal Umut Eren - Skorer

Celal Umut Eren - Skorer

Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u ağırladığı maçta Emre Belözoğlu şoku yaşandı.
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Sarı-lacivertlilerde kaptan Emre Belözoğlu çok yoruldu.
Emre Belözoğlundan fedakarlık 3

39 yaşında olan tecrübeli orta saha, 87. dakikada kendini bir anda yere bıraktı.
Emre Belözoğlundan fedakarlık 4

Bacaklarında çekme olan ve çok zorlanan Emre'ye sağlık ekibi hemen müdahale etti.
Emre Belözoğlundan fedakarlık 5

Oyuncu değişiklik hakkı biten Fenerbahçe, Emre'nin de dayanamayıp devam edememesiyle bir süre 10 kişi oynadı.
Emre Belözoğlundan fedakarlık 6

Fenerbahçe kaptanı daha sonra sakatlığına rağmen tekrar oyuna girerek takımının mücadeleyi 11 kişiyle bitirmesini sağladı.
Emre Belözoğlundan fedakarlık 7

Emre, Başakşehir maçında da 90 dakika sahada kalmıştı.
Emre Belözoğlundan fedakarlık 8

Emre Belözoğlundan fedakarlık 9

Emre Belözoğlundan fedakarlık 10

Emre Belözoğlundan fedakarlık 11

Emre BelözoğluFenerbahçenoland

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