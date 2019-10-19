Emre Can bombası! 40 milyon euroya...

Juventus'un Şampiyonlar Ligi kadrosuna dahil edilmeyen Emre Can, geçtiğimiz günlerde ülkesi Almanya'nın Arjantin ile 2-2 berabere kaldığı hazırlık maçının ardından yaptığı açıklamada takımında mutsuz olduğunu söylemişti. Ada basını ise 25 yaşındaki Türk asıllı futbolcuyla ilgili gündeme bomba gibi düşen bir transfer iddiası ortaya attı.

Sky Sports televizyonu, resmi internet sitesi aracılığıyla paylaştığı özel haberinde Premier Lig devi Manchester United'ın yıldız ismi Ocak ayında kadrosuna katmak için girişimlerde bulunacağını duyurdu. Haberde Juve'yle 2022 yazına kadar sözleşmesi bulunan defansif orta saha oyuncusu için talep edilen bonservis bedelininse 35 milyon sterlin (40 milyon euro) olduğu kaydedildi.