Emre Demir Sevilla'nın radarında

Genç yıldız avcısı olarak bilinen Sevilla Sportif Direktörü Monchi'nin yeni hedefi Emre Demir... Monchi'nin Kayserispor formasını giyen 15 yaşındaki futbolcuyla çok yakından ilgilendiği ve kısa sürede resmi teklif yapılacağı gelen bilgiler arasında.

Messi ve Fati maç öncesi ısınırken...