Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerKayserispor HaberleriEmre Demir Sevilla'nın radarında
12.11.2019 - 09:27 | | Takvim

Emre Demir Sevilla'nın radarında

Hafta sonu oynanan Gençlerbirliği maçında attığı golle lig tarihinde gol atan en genç futbolcu olan 15 yaşındaki Kayserisporlu Emre Demir Sevilla'nın radarına takıldı.

Emre Demir Sevilla'nın radarında

Genç yıldız avcısı olarak bilinen Sevilla Sportif Direktörü Monchi'nin yeni hedefi Emre Demir... Monchi'nin Kayserispor formasını giyen 15 yaşındaki futbolcuyla çok yakından ilgilendiği ve kısa sürede resmi teklif yapılacağı gelen bilgiler arasında.

 

Messi ve Fati maç öncesi ısınırken...

    Evren Göz: "Galatasaray'da 'hadi beyler' diyen oyuncu yok"
    daha fazla video için

    Son Dakika Spor Haberleri

    TÜM HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Andone’de hasar büyük

    Andone’de hasar büyük

    İsme değil icraata bak!

    İsme değil icraata bak!

    Adil Rami her şeyin farkında

    Adil Rami her şeyin farkında

    Avcı hedefi 12’den vurdu

    Avcı hedefi 12’den vurdu

    Sıradaki Haber