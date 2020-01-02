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02.01.2020 - 13:50 | | Onur Dinçer/Skorer Dış Haberler

Emre ‘Galiçyalıyım’ dedi, herkesi güldürdü

Galatasaray’ın eski futbolcusu Emre Çolak, bir dönem formasını giydiği Deportivo La Coruna’ya geri döndü. Basın toplantısına katılan oyuncu, yeniden burada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi, kullandığı ifadelerle keyifli anlar yaşanmasına neden oldu.

Emre ‘Galiçyalıyım’ dedi, herkesi güldürdü

Galatasaray’ın eski futbolcusu Emre Çolak, Deportivo La Coruna'ya imza attı. Tecrübeli futbolcu, sözleriyle basın toplantısına damga vurdu.

Basın toplantısında ‘Burası benim evim, evime geri döndüm. İspanyolcayı artık yavaş yavaş konuşmaya başladım’ diyen ancak bunları Türkçe söyleyen 28 yaşındaki futbolcunun, hemen ardından bu kez İspanyolca olarak ‘Ben Galiçyalıyım’ demesi basın toplantısındaki herkesi güldürdü. 

“Herkes beni çok iyi karşıladı. Takım arkadaşlarımı tanımaya başladım. Suudi Arabistan’da neden formadan uzak kaldım bilmiyorum. Orada Deportivo’nun maçlarını izleme şansım da fazla olmadı” diyen Emre Çolak, sağlık kontrolünden geçip idmana çıktı.

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Taraftarlar alkışlarla karşıladı

Emre Çolak basın toplantısının ardından ilk idmanına katıldı. Arkadaşlarıyla ve teknik ekiple selamlaşan futbolcuyu, antrenmanı izlemek üzere tribünde bulunan 20 taraftar alkışlayarak karşıladı.

Emre ‘Galiçyalıyım’ dedi, herkesi güldürdü
 

 

 

 

 

 

 

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