Emre: Geçen sezonun ağırlığı var

Takımını orkestra şefi gibi yöneten ve Gazişehir karşısında maçı bir gol, bir asistle tamamlayan, ayrıca ikinci penaltıyı da kazandıran Emre Belözoğlu, uzun seneler sonra çubuklu forma altında bir maça çıkmanın büyük bir keyif olduğunu söyledi.

Tam 4.5 yıl sonra Kadıköy’de sarı-lacivertli forma altında bir lig maçına çıkan ve fileleri havalandırmayı başaran milli futbolcu, “Fenerbahçe’nin bir neferi olmaya hazırım. Elimden geldiğince takım arkadaşlarım gibi mücadele ettim. Bizim için çok iyi bir başlangıç oldu” dedi.

Geçen sezon yaşananları unutmaları gerektiğinin altını çizen Belözoğlu şöyle devam etti: “Bizim için kolay bir sene olmayacak. Geçen senin ağırlığı oyuncularda var. Herkes bunu net hissediyor. Benim görevim buradaki aidiyeti artırmak. Taraftarın beklentisi adına saha içindeki mücadeleyi artırmak. İyi bir başlangıç oldu, sonu da güzel olsun.”

Taraftara da bir mesaj gönderen tecrübeli futbolcu, “Her şeyden önce en zor günlerinde, bu camianın ayakta kalmasına vesile olan taraftarlarımız yanımızda olmalı. Onlardan ricam, üzerinde çubuklu olan her futbolcuya destek olsunlar” ifadelerini kullandı.