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HaberlerGalatasarayEmre herkesi heyecanlandırdı
05.08.2019 - 08:00

Emre herkesi heyecanlandırdı

Emre Mor, ilk maçında taraftarları heyecanlandırdı.

Emre herkesi heyecanlandırdı

Galatasaray’ın Celta Vigo’dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Emre Mor, ilk maçında taraftarları heyecanlandırdı. Panathinaikos maçının ikinci yarısında sonradan oyuna dahil olan genç yıldız, istekli bir görüntü çizdi. Topla buluşmalarında tekniğini konuşturan ve hareketli olduğu gözlenen Emre, bu sezon üç kulvarda önemli bir mücadele içine girecek olan Cim Bom’da forma için önemli adaylardan olacağını gösterdi.

Terim Bodrum’da
Galatasaray’da Panathinaikos maçından sonra futbolculara 1.5 gün izin verildi. Teknik direktör Fatih Terim ise kısa bir tatil için Bodrum’a gitti. Sarı-kırmızılılar, Akhisarspor ile oynayacağı kupa maçının hazırlıklarına bu akşam yapacağı antrenmanla başlayacak.

 

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