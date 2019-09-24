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HaberlerDemir Grup SivassporEmre Kılınç 2 hafta yok
24.09.2019 - 19:22 | | SİVAS (AA)

Emre Kılınç 2 hafta yok

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da Emre Kılınç'ın en az 2 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı

Emre Kılınç 2 hafta yok

Sivasspor Kulübü Doktoru Burak Ayyıldız, kulübün internet sitesinden orta saha oyuncusu Emre'nin sağlık durumu hakkında açıklamada bulundu.

Emre'nin en az iki hafta takımla çalışmalara katılamayacağını belirten Ayyıldız, şunları kaydetti:

"Oyuncumuz Emre Kılınç, Süper Lig'in 5. haftasında sahamızda oynadığımız Trabzonspor karşılaşması sırasında sakatlandı. Oyuncumuzun yapılan değerlendirmesinde, sağ kalça derin kaslarından birinde (Obturator Eksternus) seviye 2 yırtık tespit edildi. Tedavisi planlanan oyuncumuz, en az 2 hafta takımla çalışmalara katılamayacak."

 

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