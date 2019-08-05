Emre Kılınç ve Hugo Vieira sağlık kontrolünden geçti

Hugo ve Emre, ilk olarak kan tetkiklerinin yapılmasının ardından; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sporcuların sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı.

Başarılı futbolcularının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.