Emre Kocadağ: Karius için girişimler yapacağız

Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu Borsa İstanbul’da gerçekleştiriliyor. Spor dünyasından birçok ismin katıldığı toplantıda Beşiktaş adına yer alan Yönetim Kurulu Üyesi ve A Takımdan Sorumlu Yönetici Emre Kocadağ basın mensuplarına açıklamada bulundu. Yönetim olarak iyi bir başlangıç yaptıklarını ifade eden Kocadağ, “3 maçta 3 galibiyet. Konyaspor maçına tamamen konsantre olmuş vaziyetteyiz. Oradan da galibiyetle dönmek istiyoruz. Takımın havası gayet iyi. Hocamız ve Ümraniye’deki hava olumlu. Biz maç maç bakıyoruz. İstanbul’da 6 haftalık bir süreç var. Devre arasına kadar olabildiğince galibiyetlerle devam etmek istiyoruz” diye konuştu.



“Gönlümüzden eksik bölgelere transfer yapmak geçiyor”

Transfer sorularına cevap veren Kocadağ, “Şu an futbol ekonomi zirvesindeyiz. Futbol ekonomi zirvesinde de bunları konuştuk. Bütçenin ne kadar önemli olduğunu konuştuk. Gönlümüzden eksik bölgelere transfer yapmak geçiyor. Hocamızın da bunlarla alakalı talepleri olacaktır. Bizim yönetimimizde de transferden sorumlu yönetici var. Biz de takımın eksiği nedir onları değerlendireceğiz. En uygun bölgeye 1 veya 2 transfer yapılacaktır. Forvet transferi olabilir. Hocanın isteği doğrultusunda hangi bölgelere takviye isterse. Devre arasındaki pozisyonumuz da önemli. Nasıl gireceğiz, devam edeceğiz. Bu planlamayı yaparız. Şu an isimlerle ilgili konuşmak çok yanlış olur. O gelir bu gider diye bir şey yok. Büyük kulüplerde planlamalar daha önceden yapılıyor. Belli isimler üzerinde duruluyor. Netleşmesi tabi ihtiyaç dahilinde olacak. Bir sakatlık olur ihtiyaç olur oraya da transfer yapılır” ifadelerini kullandı.



“Kulüp zor dönemlerden geçiyor”

Zor bir süreçte takımın başına geldiklerini anlatan Emre Kocadağ, “Zor bir süreçte başkanımız ve yönetim kurulu olarak bizler bu sürece dahil olduk. Kulüp zor dönemlerden geçiyor. Bu anlamda tabi belli bir yol haritamız vardı, onları uygulamaya aldık. Daha iyi bir şekilde gidiyor diyebilirim” şeklinde konuştu.



"Karius için gerekli girişimleri yapacağız"

Sezon sonu kiralık sözleşmesi sona eren Karius’un takımda kalıp kalmayacağı ile ilgili soruya cevap veren Emre Kocadağ şu ifadeleri kullandı:

“Bu sene Karius iyi bir performans gösteriyor. Onunla alakalı gerekli girişimleri yapacağız. Kendisi değerli bir oyuncu, kariyeri belli. Biz onun kalmasını isteriz. Bunu şartlar belirler.”



“Aboubakar gündemimizde var ya da yok diyemem”

Aboubakar’ın takıma katılacağı yönündeki iddialara da cevap veren Kocadağ, “Aboubakar ile ilgili yaşanan dönemleri bilmiyorum. Şu an gündemimizde var diyemem ama olmayacak diye bir şey yok. Bu tamamen ekonomik şartlara göre. Kulübün içine girdikçe ciddi sıkıntıları görebiliyoruz. Biz burada çözüm üretmeye geldik. Bunların üstesinden geleceğiz” dedi.