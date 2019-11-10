Emre KocadaÄŸ'dan hakem tepkisi!

SÃ¼per Lig'in 11. haftasÄ±nda konuk ettiÄŸi Yukatel Denizlispor'u 1-0 yenen BeÅŸiktaÅŸ'ta kulÃ¼p asbaÅŸkanÄ± Emre KocadaÄŸ, hakemlerin adil bir yÃ¶netim gÃ¶stermeleri gerektiÄŸini sÃ¶yledi.Â

KocadaÄŸ, Vodafone Park'ta oynanan karÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan basÄ±n mensuplarÄ±na aÃ§Ä±klamalarda bulundu.Â

Galibiyetten dolayÄ± mutlu olduklarÄ±nÄ± belirten KocadaÄŸ, "Ã–ncelikle cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal AtatÃ¼rk'Ã¼ rahmetle, minnetle anÄ±yoruz. BaÅŸkalarÄ± iÃ§in kolay Ã§alÄ±nan dÃ¼dÃ¼kler bugÃ¼n BeÅŸiktaÅŸ'a karÅŸÄ± ne yazÄ±k ki atlandÄ±. Bariz pozisyonlar atlandÄ±. Video YardÄ±mcÄ± Hakem'e (VAR) gidilme ihtiyacÄ± bile duyulmadÄ±. Bunlardan dolayÄ± Ã¼zgÃ¼nÃ¼z." ifadelerini kullandÄ±.Â

Siyah-beyazlÄ± takÄ±mÄ±n iyi bir performans gÃ¶sterdiÄŸini aktaran KocadaÄŸ, "MaÃ§Ä± kazandÄ±k. Seriyi devam ettirdik. BugÃ¼n BeÅŸiktaÅŸ'a Ã§alÄ±nmayan penaltÄ±lar var, kÄ±rmÄ±zÄ± kart var. BunlarÄ± kamuoyunun bilgilerine sunuyoruz. Bunun takipÃ§isi olacaÄŸÄ±z. Burada BeÅŸiktaÅŸ Ã¶nemli deÄŸil. Adil bir yÃ¶netim olmalÄ±. Ligin selameti aÃ§Ä±sÄ±ndan herkese eÅŸit davranÄ±lmasÄ± lazÄ±m." ÅŸeklinde konuÅŸtu.

Â TakÄ±mdaki havanÄ±n iyi olduÄŸunu anlatan KocadaÄŸ, "Biz gÃ¶reve geldiÄŸimizden bu yana Ã¼Ã§ galibiyet var. Bundan sonrasÄ±nda milli aradan dÃ¶nÃ¼ÅŸte seriyi devam ettirmek istiyoruz." diyerek sÃ¶zlerini tamamladÄ±.