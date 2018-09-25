Emre Mor, Celta Vigo'da bir kez daha kadro dışında!

Teknik direktör Antonio Mohamed, Emre Mor yerine başka oyuncuları denemeye karar verdiğini belirtirken; "Emre Mor kendini çok geliştirdi ancak takımın durumunu da ele almalıyız ve kulübeden çözüm üretmek için farklı seçeneklere gitmeliyiz. Yedek kulübesinde çok fazla ofansif oyuncu seçmek istemedim" ifadelerini kullandı.

Bu sezon sadece ilk haftadaki Espanyol maçında 38 dakika süre alan Emre Mor, Celta Vigo'nun daha sonra oynadığı 4 maçta da görev alamadı.

Celta Vigo, 5 hafta sonunda La Liga'da 8 puanla 4. sırada yer alıyor.

Celta Vigo'nun Valencia kafilesi şöyle:

Kaleciler: Sergio Alvarez, Ruben Blanco.

Defans: Hugo Mallo, Roncaglia, Cabral, Nestor Araujo Junior Alonso, Junca Kevin, Costas.

Orta Saha: Fran Beltran, Okay Yokuşlu, Lobotka, Brais Mendez, Mathias Jensen

Forvet: Iago Aspas, Pione Sisto, Maxi Gomez, Dennis Eckert

(Sporx)