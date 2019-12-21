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HaberlerGalatasaray Haberleri Emre Mor dışarıya!
21.12.2019 - 08:00 |

Emre Mor dışarıya!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim tarafından forvet olarak görevlendirilen Emre Mor, ne gol ne de asist yapınca kadro dışında kaldı.

Emre Mor dışarıya!

Falcao, Andone ve Babel’in yokluğunda Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim tarafından forvet olarak görevlendirilen Emre Mor, ne gol ne de asist yapınca kadro dışında kaldı. Genç futbolcu, Galatasaray’ın Göztepe maç kadrosuna alınmadı. THY’ye ait özel bir uçuşla İzmir’e giden sarı-kırmızılı kafilede sakatlıkları devam eden Lemina, Seri ve Şener de yer almadı. Antrenman öncesinde, Ryan Babel’in doğum günü kutlandı.

Jimmy’e 3 maç ceza
Tuzla maçında yaşanan olayları değerlendiren Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, saldırıdan sevki yapılan Galatasaraylı Jimmy Durmaz’ın eylemini kavgaya soktu ve 3 maçtan menle cezalandırdı. Kurul ayrıca saha olayları nedeniyle sarı-kırmızılılara 72 bin lira para cezası verdi. Cim-Bom’a, merdiven boşluklarını boş bırakmadığı için ayrıca 25 bin lira ceza verildi.

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