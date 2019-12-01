Emre Mor: "Hakem VAR'a neden gitmedi?"

Süper Lig'de Trabzonspor ile 1-1 berabere kalan Galatasaray'da Emre Mor maç sonu açıklamalarda bulundu.

"Hakem VAR'a neden gitmedi"

"Bence %100 penaltı son pozisyon. Saha içinde de emindim. İçeri girip bir daha izleyip bir daha %100 emin oldum. Rakibi geçtim, arkamda kaldı, topla hiçbir alakası yok, ayağıma vurdu. Şiddet önemli değil, onu geçince dokunması bence penaltı. Daha da anlayamadığım bir şey var. Hakem VAR'a neden gitmedi, neden tekrar izleyip değerlendirmedi anlayamadım."

"Bugün etkili oynadığımı düşünüyorum"

"Bence maç boyu ve özellikle ikinci yarıdaki performansımıza bakarsak 3 puanı hak eden bizdik. Oyunu domine edilen, girilen pozisyonlar ve hareketli oyunla hak ettik bugün 3 puanı. Son dakikalarda girip tempoya alışıp maçı hissetmek çok kolay olmuyor ama sahada kaldığım dakikalar boyunca en iyisini yaptım bence. Bugün etkili oynadığımı düşünüyorum."