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23.12.2019 - 08:00 |

Emre Mor pişmanlığı

Fatih Terim’in tam 16 resmi maçta görev verdiği Emre Mor, ne gol ne de asist yaptı, sıfır katkıyla gözden düştü.

Emre Mor pişmanlığı

Celta Vigo’dan Galatasaray’a kiralanan, teknik direktör Fatih Terim’in tam 16 resmi maçta görev verdiği Emre Mor, ne gol ne de asist yaptı, sıfır katkıyla gözden düştü.

Soğuk algınlığı yaşadığı belirtilen oyuncu, 17 kişilik eksik kadroya rağmen, takıma katılmadı, İstanbul’da bırakıldı. Bu hareket, Terim’in milli futbolcuya kapılarını kapadığı şeklinde yorumlandı.

Galatasaray’ın, Celta Vigo ve Emre ile anlaşma sağlayarak devre arasında bu futbolcuyu gönderebileceği konuşuluyor.

Emre Mor pişmanlığı

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