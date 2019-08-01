Emre Mor, Terim'i bu sözlerle ikna etmiş: ‘Hayatımın fırsatı’

Galatasaray’da Emre Mor konusunda adeta yılan hikayesine dönen menajer krizi sonunda aşıldı ve genç yıldızın transferi gerçekleşti. Yetkilendirme krizi nedeniyle yaşanan sorun çözülürken sarı-kırmızılılar, İspanyol ekibi Celta Vigo ile görüşmelere başlandığını KAP’a bildirdi.

Galatasaray, Emre Mor transferini kiralık olarak gerçekleştirirken sözleşmede satın alma da opsiyonu bulunuyor. Celta Vigo’ya 1 milyon euro kiralama bedeli ödeyecek olan Galatasaray satın alma opsiyonu olarak ise sözleşmeye 6 milyon euro yazdırdı. Cim-Bom sezon sonunda istemesi halinde bu bedeli ödeyere

Emre’nin bonservisini alabilecek.

Diğer yandan 8 Temmuz’da Florya’ya gelerek Teknik Direktör Fatih Terim ile görüşen 22 yaşındaki futbolcunun, “Hocam bana bu şansı verin. Bana inanırsanız sizi mahcup etmem. Benden ne bekliyorsanız daha fazlasını vermek için elimden geleni yapacağım” ifadelerini kullandığı belirlendi. Terim’in bu görüşmeden sonra ilk kez A Milli Takım’a çağırdığı Emre’nin transfer edilmesiyle ilgili düşüncelerini şekillendirdiği öğrenildi.

Bu arada Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay KAP bildirimi sonrası sosyal medyadan, “Emre Mor üstün futbol yeteneklerini göstereceği yerde. Camiamıza hayırlı olsun” paylaşımı yaptı

‘Güçlü bir ilişkimiz var’

Emre Mor dün akşam İstanbul’a gelirken genç futbolcuyu İstanbul Havalimanı’nda Galatasaray Kulübü yetkilileri karşıladı. Basın mensuplarına açıklamada bulunan Emre Mor, Galatasaray’ın büyük bir kulüp olduğunu vurgulayarak, “Uzun süredir bekliyordum, sonunda geldiğim için mutluyum. Fatih Terim ile güçlü bir ilişkimiz var. Onunla tekrar çalışacağım için mutluyum. Büyük bir teknik direktör. Antrenmanlara çıkacağım, ardından tek tek maçlara odaklanacağız. Sonrasında eminim başarılı olacağız” ifadelerini kullandı.

Hızlı çıktı, hızlı indi

Emre Mor’un futbol dünyasına kendisini tanıtması Nordsjaelland takımından Borussia Dortmund’a transfer olduğu dönemde gerçekleşti. Yetenekli oyuncunun henüz 19 yaşında 10 milyon euro bonservis karşılığında Alman devine gitmesi dikkat çekerken, Türkiye A Milli Takımı’na ayak bastığı dönem de aynı tarihlere denk geldi.

Ancak disiplini esas alan bir Alman ekibine gitmek, son dönemi ‘disiplinsizlik’ nedeniyle futbolun uzağında geçen bir oyuncu için doğru bir tercih olmayacaktı. Celta Vigo’da sonradan yaşayacağı sıkıntıların benzerlerini Borussia Dortmund’da da yaşadığı öğrenilen Emre Mor’un inatçı yapısı, burnunun dikine gitmesi gibi karakteristik özeliklerinin yanı sıra sosyal medya kullanımındaki özensizlik de başına dertler açtı.

Celta Vigo 13 milyon euroyu gözden çıkararak kendisine önemli bir yatırım yapsa da bu dönem Emre’nin iyice dibe vurduğu süreç oldu. La Liga ekibi, onun kadroda bulunduğu iki senede dört teknik adam tarafından yönetildi. Emre Mor tüm hocalar tarafından ve genellikle disiplin sorunlarından kaynaklı olarak kadro dışı bırakıldı, bu dönemde A Milli Takım’ın da uzağında kaldı.