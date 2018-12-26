Emre Mor yokları oynuyor

İspanyol kulübünde sık sık kadro dışı kalan Mor, bu sezon 4’ü ilk 11 olmak üzere sadece 9 maça çıktı. 21 yaşındaki oyuncu forma giydiği maçlarda gol ve asist üretemedi.

Bir dönem gösterdiği performansla Türk futbolunun geleceği olarak gösterilen ve Celta Vigo’da forma giyen milli oyuncu Emre Mor, performansındaki düşüşle dikkatleri çekti. Fransa’da düzenlenen EURO 2016 turnuvasında performansıyla göz dolduran ve 1 Temmuz 2016 tarihinde 9 milyon 750 bin Euro bonservis bedeliyle Nordsjaelland’tan Borussia Dourtmund’a transfer olan Mor, Alman temsilcisinde top koşturduğu bir sezonda 19 maça çıktı. Süre aldığı maçlarda 1 gol, 3 de asist yapan Emre, daha sonra İspanya’nın yolunu tuttu.

İspanya’da işler yolunda gitmedi

Kısa süren Almanya macerasının ardından 2017’nin Ağustos ayında 13 milyon Euro bonservis bedeliyle İspanya’nın Celta Vigo takımına büyük umutlarla transfer olan Emre Mor için İspanya macerası yolunda gitmedi. Celta formasıyla ilk sezonunda 27 maçta forma giye Mor, süre aldığı maçlarda 1 gol, 3 asist ile takımına destek oldu. 21 yaşındaki oyuncu, bu seneki performansıyla ise adeta yokları oynuyor. Celta formasıyla 2018-2019 sezonunda 4’ü ilk 11 olmak üzere sadece 9 maçta forma bulabilen Emre, ne gol ne de asist üretebildi.

İspanya ekibinde disiplinsiz davranışlarıyla birçok kez kadro dışı kalan Türk oyuncunun devre arasında teklif gelmesi halinde bir kulübe kiralık olarak gönderilmesi bekleniyor.