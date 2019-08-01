Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGalatasaray Emre Mor'un dakikası tam 9 bin euro!
01.08.2019 - 10:56| Sabah

Emre Mor'un dakikası tam 9 bin euro!

G.Saray’ın 1 milyon euro kiralama bedeli ödeyeceği Emre Mor İstanbul’a geldi. Genç oyuncunun Celta Vigo’ya maliyeti ise dakika başına 9 bin 135 euro oldu.

Galatasaray dün yeni bir ismi daha kadrosuna kattı. Teknik direktör Fatih Terim'in alınmasını özellikle istediği Emre Mor, Celta Vigo ile yapılan anlaşmanın ardından Türkiye'ye geldi. 22 yaşındaki kanat oyuncusu, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra imzayı atacak. Sarı-kırmızılıların bu transfer için Celta Vigo'ya 1 milyon Euro kiralama bedeli ödeyeceği, satın alma opsiyonunun ise 6 milyon Euro olduğu öğrenildi.

İMPARATOR'UN ELLERİNE TESLİM

Bu arada Celta Vigo'nun Borussia Dortmund'dan 2017'de 13 milyon euroya aldığı Emre Mor, takımında beklentileri karşılayamadı. 39 maçta 1423 dakika forma giyip 1 gol atan Emre'nin dakikası 9 bin 135 bin Euro'ya mal oldu. 

Skorer Tv Haber Bülteni - 1 Ağustos 2019
daha fazla video için
SON DAKİKA
TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Erol Bulut: Abdullah Avcı Beşiktaş'ta başarılı olur

Erol Bulut: Abdullah Avcı Beşiktaş'ta başarılı olur

CSKA Moskova, Ron Baker ile anlaştı

CSKA Moskova, Ron Baker ile anlaştı

Filenin Sultanları olimpiyat vizesi almak istiyor

Filenin Sultanları olimpiyat vizesi almak istiyor

Cenk Renda: Şu an için bir transfer düşünmüyoruz

Cenk Renda: Şu an için bir transfer düşünmüyoruz

Sıradaki Haber