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08.11.2019 - 08:00 |

Emre sıkıntısı

Fenerbahçe’de Kasımpaşa maçı hazırlıkları dün tamamlandı.

Emre sıkıntısı

Fenerbahçe’de Kasımpaşa maçı hazırlıkları dün tamamlandı. Sarı-lacivertliler Ersun Yanal yönetiminde çalışmaları noktaladı. Sağ kasığında birinci derece zorlanma olan Emre Belözoğlu antrenmanda yer almadı ve ilk 11’de oynamasının zor olacağı aktarıldı. Sakatlıkları bulunan oyunculardan Kruse özel program dahilinde çalışırken Rami ise ilk bölümde takımla birlikte çalıştı. İdman taktik ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Emre sıkıntısı

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