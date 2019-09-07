Emsal büyüklerden!

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Cim-Bom, Fenerbahçe Başkanı Koç’un, “Kurgulanmış bir düzen var” ve Beşiktaş Başkanı Orman’ın, “(Demeçlerle hakemi baskı altına alma) TFF’ye verdiğimiz süre bitmiştir. Ya bu işi kendi yönetim kurullarında kanunlarla çözecekler ya da biz bu sisteme uyacağız” sözlerinin ceza almadığını dile getirip, Terim’in cezasının kaldırılmasını isteyecek.

Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim’e verilen 4 maçlık ceza için Tahkim Kurulu’na başvururken, ezeli rakiplerinin başkanlarının bundan önceki konuşmalarını ve ceza almamalarını örnek gösterecek.

Cezanın kaldırılması için yapılacak başvuruda, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’ın kullandığı ifadeler savunmanın temelini oluşturacak. Koç, mayıs ayında “Kurgulanmış bir düzen var” açıklamasında bulunmuş ancak bununla ilgili sarı-lacivertli kulübün başkanına herhangi bir ceza verilmemişti.

Yine hafta içinde Kulüpler Birliği Vakfı ve Beşiktaş Başkanı Fikret Orman kısa bir süre önce, demeçlerle hakemin baskı altına alınmasıyla ilgili konuşmuş, “TFF’ye verdiğimiz süre bitmiştir. Ya bu işi kendi yönetim kurullarında kanunlarla çözecekler ya da biz bu sisteme uyacağız” demişti.



İki örnek daha var

Sarı-kırmızılıların büyük kulüpler dışında emsal göstereceği iki konuşma da Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal ile BB Erzurumspor Başkanı Hüseyin Üneş’in... Kartal’ın, “Silahım olsa hakemi vururdum” sözlerinin 11 günle cezalandırıldığı, Üneş’in de, “Hakemlere hakkımız haram olsun. Sezon sonunda Allah göstermesin, ligden düşersek biz değil Türk futbolu küme düşecek” demesinin cezalandırılmadığı da hatırlatılacak.

‘Demek ki rahatsız etmiş’

Fatih Terim’in cezasının 19.05’te twitter’dan açıklanması, Galatasaray Yönetimi’nde büyük rahatsızlık yarattı.

MİLLİYET’e konuşan sarı-kırmızılılar, “Aklıselim ve soğukkanlı tepkiler veriyoruz. Ortada ceza verilmesini gerektirecek bir durum yok iken 4 maç ceza kabul edilemez. 19.05’te biz transferlerimizi açıklıyoruz. En güzel paylaşımlar bu saatte yapılırken, ceza ne tesadüf ki bu saatte bildiriliyor. Demek ki yapılan paylaşımlar, transferler çok rahatsız etmiş” yorumunu yaptılar.

Bahçıvan’dan tepki

Galatasaray taraftarı olduğu bilinen Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Erdal Bahçıvan, 4 maçlık cezanın 19:05’te açıklanmasına tepki gösterdi. TFF Başkanı Nihat Özdemir’in vekilleri arasında bulunan Bahçıvan, “Galatasaray ile ilgili açıklamanın saat 19.05’de yapılması, her açıdan topluma izah edilmelidir” diye sosyal medya hesabından mesaj verdi.

TFF: Kasıt yok

Türkiye Futbol Federasyonu, PFDK tarafından önceki gün alınan kararların duyurulma saati ile ilgili bir açıklama yaptı. TFF’nin internet sitesinden yapılan açıklamada, kararların G.Saray ve Fatih Terim ile ilgili olmadığına vurgu yapıldı.



Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Yapılan teknik inceleme ve araştırmaya göre; söz konusu kurul kararları Medya İletişim Departmanı’na saat 18.58’de mail olarak iletilmiş, 18.59’da internet sitemiz www.tff.org’da yayınlanmıştır. Duyurunun web sitesinde yayınlandığı bilgisinin sosyal medya ekibine bildirilmesi sonrasında, web sitemizde yayınlanan haberin linki işlemlerin ardından sosyal medya hesabımıza da yüklenerek kamuoyu ile paylaşılmıştır. ‘PFDK Kararları’ başlığı ile kamuoyuna duyurulan açıklama, kesinlikle ve kesinlikle sadece G.Saray Kulübü ve Sayın Fatih Terim ile ilgili olmayıp 35 maddeden oluşan ve 35 kulübü kapsayan kararları içermektedir. Normal akışı içerisinde gerçekleşen bu süreçle ilgili herhangi bir kasıt aranmamalıdır.”

Yokluğu fark etmiyor

1996’dan bu yana Galatasaray’da toplam 4 dönem görev yapan teknik direktör Fatih Terim, son verilen dört maçlık cezayla toplam 31 karşılaşmada görev yapamadı. Böylece Terim, neredeyse bir sezonu (34 maç) kaçırmış olacak.



Ancak rakamlara bakıldığında Fatih Terim’in olmadığı 27 karşılaşmanın çoğunluğu galibiyetle kapandı. Sarı-kırmızılılar, tecrübeli teknik adamın yokluğunda 27 karşılaşmanın 17’sini galibiyetle tamamladı. 7 beraberlik bulan Cim-Bom, sadece 4 yenilgi aldı. Terim, geçen yılki Başakşehir maçından sonra da ceza almış, 2019-20 sezonuna cezalı başlamıştı.







