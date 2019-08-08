En çok Trabzonspor'un forması konuşuldu

Futbolda kulüplerin formaları ve tanıtım filmleri hakkında taraftarların sosyal medyadaki konuşmaları analiz edildi.

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon başlamadan önce birçok kulüp bu yıl giyeceği formaları tanıttı. Sosyal medya üzerinden yapılan tanıtım klipleriyle beraber forma tanıtım lansmanları da düzenlendi. Sosyal CRM ve veri analizi şirketi Adbaint, The Brand Age Dergisi ile birlikte 17 - 21 Temmuz aralığını baz alarak hazırladığı raporda, forma tanıtımlarını gerçekleştiren üç spor kulübü; Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un lansman filmlerinin sosyal medyadaki konuşmalarını inceledi ve bu durumun yankısını analiz etti.

17 Temmuz itibari ile Beşiktaş, 18 Temmuz'da Fenerbahçe, 19 Temmuz'da ise Trabzonspor hazırladıkları filmler eşliğinde formalarını görücüye çıkardı. Beşiktaş, #bizimyolumuzbaska diyerek Beşiktaşlılık değerlerini vurguladı. Fenerbahçe, tribünlerinin emektar taraftarı İhsan Teyze ve kaptan Emre Belözoğlu'nu kamera karşısına geçirdi. Trabzonspor ise çocukluktan gelen takım aşkını yerel değerlerle birleştirerek sadece yerli değil, yabancı taraftarları da duygulandırdı. İspanyol yıldız Gerard Pique ve FC Barcelona resmi Twitter hesaplarından Trabzonspor'un tanıtım filmini paylaşarak beğenmeleri ve övgüleri büyük yankı buldu. Trabzonspor'un yarattığı bu duygusal etki hem sporun dili ve sınırları olmadığını hem de bir pazarlama tabiri olan yerelleştirmenin önemini tekrar vurguladı. Macron'un sponsor olduğu keşan motifli formanın tanıtım filmine ait potansiyel görüntülenme sayısı, taraftar sayısı daha çok olan Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin filmlerini açık ara farkla geride bırakarak 851 milyonun üzerine çıktı.

EN ÇOK KONUŞULAN TRABZONSPOR OLDU

Üç büyük takımın sosyal medya üzerinden yayınladığı forma tanıtım videolarında en çok ilgiyi, Trabzonspor'un tanıtım klibi çekti. Barcelona'nın ünlü futbolcusu Pique tarafından da paylaşılan video, 851 milyon görüntüleme aldı. Beşiktaş'ın görüntülenmesi 37 milyonda kalırken; Fenerbahçe ise 16 milyon potansiyel görüntüleme ile 3'üncü sırada yer aldı. Konuşulma hacmi bakımından da Trabzonspor, yüzde 89 ile ilk sırada yer alırken, bordo-mavili ekibi yüzde 6 ile Fenerbahçe, yüzde 5 ile Beşiktaş takip etti.

TARAFTARLAR SPONSORLARA TEPKİLİ

Forma sponsoru markalar, Fenerbahçe Kulüp Başkanı Ali Koç'un, organize ettikleri forma lansmanında da ifade ettiği gibi ''global katı kurallar"dan dolayı tasarımlarını sınırlandırarak taraftarların tepkisini topladı. Olumsuz içeriklere göz atıldığında yüzde 7 ile Trabzonspor en az oranda negatif konuşulan lansmanı yaparken bordo mavilileri yüzde 21 ile Beşiktaş, siyah beyazlıları da yüzde 31 ile Fenerbahçe takip ediyor.

LANSMANLARIN ADRESİ TWITTER OLDU

Raporda, Trabzonspor ve Beşiktaş'ın tanıtım filmleri hakkında yapılan konuşulmaların yüzde 55 üzerinde bir oranla Twitter'da, Fenerbahçe'nin ise yüzde 61 ile Facebook'ta olduğu görülüyor. Her üç spor kulüp için de Twitter'ın ardından en çok paylaşım yapılan diğer mecralar haber siteleri, YouTube ve Instagram gibi diğer platformlar oldu.