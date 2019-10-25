En güzel tanıtım

CELAL UMUT EREN

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde A Grubu 3. hafta maçında Real Madrid’i konuk eden Galatasaray, 1-0’lık yenilgiye rağmen güzel bir tanıtım gerçekleştirdi. Şu anda sosyal medya platformlarında dünya üzerinde en fazla takipçiye sahip kulüplerin başında gelen İspanyol ekibi, hazırladığı videolarla ses getirdi.



Eflatun-beyazlılar, hem İstanbul hem de Türk Telekom Stadı ile ilgili özel tanıtım videolarıyla beğeni topladı. Real Madrid üzerinden tüm dünyaya çok güzel bir tanıtım sağlandı. Hem İstanbul’un en güzel yerleri videolarla gösterildi hem de Galatasaray’ın maçlarını oynadığı Türk Telekom Stadı tüm yönleriyle ekranlara verildi.



Real Madrid’in videolarında; maç öncesi ve maç sonrasında İstanbul’da nasıl bir seyahat olduğu, Türk Telekom Stadı’nın tribünleri ve stat içerisi, İstanbul’un ünlü yerleri ve Türk bayrağı ile Atatürk posterlerinin olduğu görüntüler sunuldu. Real Madrid; Twitter üzerinde 33 milyon takipçi, Instagram üzerinde 79.7 milyon takipçi, Facebook üzerinde 110.5 milyon takipçi ve Youtube üzerinde 5.15 milyon takipçiye sahip.



