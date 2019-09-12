En iyiler Marmaris’te

ERKAN AYRAÇ

Dünya Ralli Şampiyonası’nın (WRC) 11. ayağı bugün Muğla’da başlayacak.



Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından Marmaris, Datça ve Ula’da “Türkiye Rallisi” adıyla 12-15 Eylül’de düzenlenecek Dünya Ralli Şampiyonası’nın 11. ayağına 22 ülkeden, 54 otomobil ve 108 sporcu katılacak. Red Bull sporcusu Sebastien Ogier’nin de olduğu hızlı ve cesur pilotlar yarışacak.



Türkiye Rallisi, 988.5 kilometrelik parkurda, 310 kilometre uzunluğundaki 17 özel etaptan oluşuyor. Ralliye geçen seneden farklı olarak 2 yeni etap eklendi. Yarışta cumartesi günü 10. ve 13. etaba, 17 kilometrelik Kızlan etabı eklendi. Diğer bir değişiklik ise 2018’e göre ters yönde geçilecek Çiçekli etabı.

Takımlar bugün Değirmanyanı’ndaki kısa “shakedown” etabında araçlarının son ayarlarını yaparak organizasyona başlayacak.



Pilotlara ise Marmaris Yat Limanı’nda yine yarın saat 18.00’de sembolik start verilecek.