En kötü performans

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde grubunu son sırada tamamlayan Galatasaray, bu kulvarda teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki en kötü performansını sergiledi.

Tecrübeli teknik adam idaresinde Avrupa kupalarında önemli başarılara imza atan sarı-kırmızılı takım, bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde beklentilerin uzağında kaldı.



Galatasaray, Fransa’nın Paris Saint-Germain, İspanya’nın Real Madrid ve Belçika’nın Club Brugge ekipleriyle yer aldığı A Grubu’nu 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonucunda elde ettiği 2 puanla son sırada bitirdi. Bu maçlarda bir kez ağları havalandıran sarı-kırmızılı takım, kalesinde ise 14 gol gördü.

Galatasaray, Avrupa’nın kulüpler bazındaki en prestijli organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi’nde Fatih Terim yönetiminde 8. kez grup aşamasını bitirdi. Sarı-kırmızılı takım, Terim idaresinde ilk kez maç kazanmadan grubunu tamamladı.



Fatih Terim, 2013-2014 sezonunda Galatasaray’ın başında UEFA Şampiyonlar Ligi’nde bir maça çıktıktan sonra görevinden ayrılmıştı.

Sarı-kırmızılı takım, Devler Ligi’nde Terim ile en iyi dönemini 2012-2013 sezonunda yaşadı. Söz konusu sezonda grup aşamasını 10 puanla bitiren Galatasaray, daha sonra son 16 turunu da geçerek çeyrek final oynama başarısı göstermişti.

32 takımda sonuncu

PSG karşısında 101.7 kilometre mesafe kat eden Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde bu hafta sahaya çıkan 32 takım arasında en az mesafe kat eden ekip oldu. Galatasaray dışında 102 kilometrenin altına düşen bir takım olmadı.