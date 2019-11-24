En kritik viraj

NEVZAT DİNDAR

Medipol Başakşehir mağlubiyeti ile Türk Telekom Stadı’ndaki 41 maçlık yenilmezlik serisi son bulan Galatasaray, lig ve Avrupa’da zorlu bir viraja giriyor.

Moralsiz Aslan, salı günü Brugge ile Avrupa’da olmak ya da olmamak maçına çıkacak. Sarı-kırmızılılar kazanamazsa UEFA Avrupa Ligi’ne gitme şansını neredeyse mucizelere bırakacak.



Bu zorlu 90 dakikadan sonra ise Galatasaray’ı ligde yine kritik bir maç bekliyor. Trabzonspor’la pazar günü deplasmanda karşılaşacak Cim-Bom için olası kayıplar telafisi zor bir sürecin başlangıcı olabilir.



Takımın oynadığı futbolun güven vermemesi ve sakatlıklar karamsarlığı artırırken, ligde henüz ilk yarıda rakiplerin puan farkını artırmasının devre arası transfer politikasını da olumsuz etkileyebileceği konuşuluyor. Özetle Galatasaray belki de bütün bir sezona yön verebilecek iki maça çıkacak. Bu maçlardan alınacak iyi sonuçlar kulübün üzerindeki kara bulutları dağıtacak ama olası kötü sonuçlar, hem yönetimi hem de Teknik Direktör Fatih Terim’i sıkıntıya sokacak.