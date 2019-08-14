En tecrübelisi Giresunspor, en yenisi Menemenspor

Yeni sezon heyecanının 16 Ağustos Cuma günü Giresunspor-Menemenspor maçıyla başlayacağı TFF 1. Lig'de normal sezonun 2 Mayıs 2020'de bitmesi planlanıyor.

İlk iki sırayı alacak takımların doğrudan Süper Lig'e yükseleceği ligde, sezon sonunda play-off'ta üçüncü ile altıncı, dördüncü ile beşinci birbirleriyle eleme usulü çift maç yapacak ve rakiplerini eleyenler finalde karşılaşacak, kazanan Süper Lig'e çıkacak.

Ligde son 3 sırada yer alacaklar ise TFF 2. Lig'e düşecek.

Ligde mücadele edecek ekipler

Geçen yıl Süper Lig'e veda eden Akhisarspor, Bursaspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un yanı sıra TFF 2. Lig'den yükselen Fatih Karagümrük, Keçiörengücü ile Menemenspor ligin yeni ekipleri olarak mücadele edecek.?

Ligde bu takımların yanı sıra Adana Demirspor, Adanaspor, Altay, Altınordu, Balıkesirspor, Boluspor, Eskişehirspor, Giresunspor, Hatayspor, İstanbulspor, Osmanlıspor ve Ümraniyespor bulunuyor.?

Yabancı oyuncu statüsü

Takımlar bu sezon 28 futbolcudan oluşacak A takım listelerinde 10 yabancı oyuncu bulundurabilecek.

Bunlarına 6'sına maç kadrolarında yer verebilecek ekipler, 5'ine ise aynı anda sahada oynatabilecek.

Süper Lig'den düşenler

Süper Lig'de şampiyonluk yaşayan ancak geçen sezon lige veda eden Bursaspor, en son 2005-2006'da mücadele ettiği lige döndü. Yeşil-beyazlı ekip 1966-1967 ve 2005-2006'dan sonra tekrar Süper Lig vizesi almaya çalışacak.

Geçen sezon Süper Lig'den düşen ekiplerden Akhisarspor, en son 2011-2012 sezonunda 1. Lig'de yer aldı. Süper Lig'de 7 sezon aralıksız yer aldıktan sonra veda eden Ege temsilcisi, tekrar en üst kademe lige çıkma mücadelesi verecek.

İlk kez çıktığı Süper Lig'de sadece 1 sezon mücadele edebilen Büyükşehir Belediye Erzurumspor da bu yıl 1. Lig'de zirvede yer almak için çalışacak.

En fazla sevinen Adanaspor

Ligde yer alacak 18 takım içinde Adanaspor 5 kez Süper Lig'e çıkma başarısı gösterirken, bu ekibi Adana Demirspor ve Eskişehirspor (4), Altay ve Boluspor (3), Balıkesirspor, Bursaspor, İstanbulspor ve Osmanlıspor (2), Akhisarspor, Altınordu, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Fatih Karagümrük ve Giresunspor (1) izledi.

Hatayspor, Keçiörengücü, Menemenspor ve Ümraniyespor ise hiç Süper Lig'e çıkamadı.??

En tecrübelisi Giresunspor

Ligde şimdiye kadar 30 yıl oynayan Giresunspor, bu organizasyonun en tecrübeli ekibi olarak dikkati çekti.?

Giresunspor'u, Adana Demirspor (29), Adanaspor, Balıkesirspor (28), Altınordu (27), Boluspor (26), Hatayspor (21), Eskişehirspor (18), Fatih Karagümrük (17), İstanbulspor (15), Altay (13), Osmanlıspor (9), Bursaspor (6), Keçiörengücü (5), Ümraniyespor (3), Akhisarspor (2) ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor (1) izledi.

Geçen sezon Menemen Belediyespor adıyla mücadele ettiği TFF 2. Lig'den 1. Lig vizesi alan ve ismini Menemenspor olarak değiştiren sarı-lacivertli ekip, ilçenin eski takımı Menemenspor'dan sonra tekrar bu organizasyonda yer alacak.

Menemenspor dışındaki ekiplerin bugüne kadar ligde aldığı sonuçlar şöyle:

Takımlar Sezon O G B M A Y P

Adana Demirspor 29 944 401 246 297 1331 1077 1253

Adanaspor 28 940 395 253 292 1335 1075 1331

Akhisarspor 2 66 25 21 20 73 67 96

Altay 13 446 212 116 118 734 537 729

Altınordu 27 864 310 256 298 1039 941 998

Balıkesirspor 28 902 355 236 311 1023 941 1075

Boluspor 26 864 359 236 269 1146 923 1216

Bursaspor 6 186 103 51 32 291 133 296

Büyükşehir Belediye Erzurumspor 1 34 14 11 9 56 44 53

Eskişehirspor 18 602 249 161 192 841 708 846

Fatih Karagümrük 17 536 160 161 215 515 663 527

Giresunspor 30 972 338 253 381 1090 1145 1131

Hatayspor 21 668 244 171 253 779 823 815

İstanbulspor 15 490 176 148 166 580 512 606

Keçiörengücü 5 160 55 41 64 227 232 206

Osmanlıspor 9 308 149 86 73 471 311 533

Ümraniyespor 3 102 43 31 28 135 110 160