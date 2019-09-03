En zor transfer!

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Fenerbahçe uzun uğraşlar sonucunda Luiz Gustavo transferini bitirdi. Sarı-lacivertliler mutlu sona ulaşabilmek için ciddi bir çaba sarf etti.

Belki de Başkan Ali Koç yönetiminin en çok zorlandığı transferlerden biri oldu.



Bunun temel sebebini ise Brezilyalı futbolcunun Marsilya kulübü ve teknik heyeti için önemi oluşturdu. Mandanda, Payet, Thauvin gibi takımın lider oyuncularından olan futbolcu taraftarın da sevgilisi konumundaydı. Bunun yanısıra Teknik Direktör Andre Villa Boas da takımın oyun planını Gustavo’nun üzerine kurmuştu. Takımdan ayrılmayacak isimlerin başında gelen Brezilyalı oyuncu için sarı-lacivertlilerin ısrarcı olması ve futbolcuyu ikna etmesi transferin kırılma anı oldu.



6 milyon euro bonservise rağmen yönetim Gustavo’yu vermeye çok sıcak bakmıyordu. Ancak oyuncunun gitmek istemesi Fransızlar’ın direncini kırdı ve sonuçta satışa izin çıktı. Teknik Direktör Ersun Yanal uzun süredir Brezilyalı orta sahayı istiyordu. Ancak Marsilya oyuncuyu satmayacağını belirtmişti. Ardından oyuncunun ayrılmak istemesiyle 8-9 milyon eurodan kapıyı açtı. Son güne kadar süren pazarlıklar neticesinde sarı-lacivertliler transferi istediği seviye getirdi.