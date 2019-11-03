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Haberlerİspanya La LigaEnes siftah yaptı, Valladolid fark attı: 3-0
03.11.2019 - 15:22 |

Enes siftah yaptı, Valladolid fark attı: 3-0

La Liga'da Enes Ünal'ın penaltıdan gol kaydettiği karşılaşmada Real Valladolid kendi sahasında Mallorca'yı 3-0 mağlup etti.

Enes siftah yaptı, Valladolid fark attı: 3-0

Skorer Dış Haberler - La Liga'da 12. hafta maçında milli futbolcumuz Enes Ünal'ın forma giydiği Real Valladolid evinde Mallorca 3-0'lık skorla devirdi.

Ev sahibi ekip 40. dakikada Joaquin Fernandez'in attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

Enes'in La Liga'da bu sezon ilk golü

50. dakikada sahne alan Enes Ünal penaltıdan kaydettiği golle farkı 2'ye çıkardı: 2-0. Böylece 22 yaşındaki futbolcu bu sezon La Liga'da ilk golünü kaydetti. 90'da Sandro Ramirez skoru ilan etti: 3-0.

Valladolid bu galibiyetle puanını 17'ye yükseltirken, Mallorca ise 11 puanda kaldı.

 

Enes siftah yaptı, Valladolid fark attı: 3-0

Enes siftah yaptı, Valladolid fark attı: 3-0

 

 

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