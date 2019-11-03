Enes siftah yaptı, Valladolid fark attı: 3-0

Skorer Dış Haberler - La Liga'da 12. hafta maçında milli futbolcumuz Enes Ünal'ın forma giydiği Real Valladolid evinde Mallorca 3-0'lık skorla devirdi.

Ev sahibi ekip 40. dakikada Joaquin Fernandez'in attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

Enes'in La Liga'da bu sezon ilk golü

50. dakikada sahne alan Enes Ünal penaltıdan kaydettiği golle farkı 2'ye çıkardı: 2-0. Böylece 22 yaşındaki futbolcu bu sezon La Liga'da ilk golünü kaydetti. 90'da Sandro Ramirez skoru ilan etti: 3-0.

Valladolid bu galibiyetle puanını 17'ye yükseltirken, Mallorca ise 11 puanda kaldı.