Enes Ünal: "Benim için unutulmaz bir an"

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Andorra ile karşılaşan ve attığı 2 golle A Milli takım'da yıldızlaşan Enes Ünal maç sonu açıklamalarda bulundu.



"Gerçekten çok mutluyum"

"Bu an benim için unutulmaz bir an. Benim için en önemli şey milli takımda oynamak ve gol atmak. Gerçekten çok mutluyum."

"Ben hep hazır bekledim"

"Eleştiriler de, güzel söylenen şeyler de oldu. Ben hep hazır bekledim, inşallah böyle devam eder. Ben oynarım, oynamam sorun değil, buraya gelip takıma ve arkadaşlarıma en iyi şekilde yardım etmek istiyorum."