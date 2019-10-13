Engin Bekdemir kayıplarda

İzmir ekibinin patlama yapacağını ümit ederek kadrosuna dahil ettiği gurbetçi orta saha oyuncusu ilk 7 haftada yalnızca 1 kez forma giyebildi. Sadece İzmir'deki Fatih Karagümrük maçında şans bulan Engin, 74. dakikada oyuna girip 16 dakika sahada kaldı.

Yeni sezon hazırlıklarında ve kamp dönemlerinde takımla çalışmasına rağmen teknik heyetin gözüne giremeyen tecrübeli oyuncu son 2 müsabakada 18'e bile giremedi. Peşinat almadığı Altınordu ile maç başı anlaşma yapan Engin Bekdemir, geçen sezon Gençlerbirliği U21 takımında 3 maçta oynamıştı. Süper Lig'de 70 maça çıkan 27 yaşındaki futbolcu, alt yaş gruplarında 68 kez milli oldu.