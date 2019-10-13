Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Haberler 1.LigEngin Bekdemir kayıplarda
13.10.2019 - 11:43 | | Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

Engin Bekdemir kayıplarda

TFF 1. Lig temsilcisi Altınordu'nun sezon başında Gençlerbirliği'nden transfer ettiği Engin Bekdemir, kayıpları oynuyor.

Engin Bekdemir kayıplarda

İzmir ekibinin patlama yapacağını ümit ederek kadrosuna dahil ettiği gurbetçi orta saha oyuncusu ilk 7 haftada yalnızca 1 kez forma giyebildi. Sadece İzmir'deki Fatih Karagümrük maçında şans bulan Engin, 74. dakikada oyuna girip 16 dakika sahada kaldı.

Yeni sezon hazırlıklarında ve kamp dönemlerinde takımla çalışmasına rağmen teknik heyetin gözüne giremeyen tecrübeli oyuncu son 2 müsabakada 18'e bile giremedi. Peşinat almadığı Altınordu ile maç başı anlaşma yapan Engin Bekdemir, geçen sezon Gençlerbirliği U21 takımında 3 maçta oynamıştı. Süper Lig'de 70 maça çıkan 27 yaşındaki futbolcu, alt yaş gruplarında 68 kez milli oldu.

Gala Caldirola tribünden paylaştı!
daha fazla video için
SON DAKİKA
TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Dört büyüklerin en genci Trabzonspor

Dört büyüklerin en genci Trabzonspor

Busenaz Sürmeneli 69 kiloda dünya şampiyonu oldu! Busenaz Sürmeneli kimdir?

Busenaz Sürmeneli 69 kiloda dünya şampiyonu oldu! Busenaz Sürmeneli kimdir?

Busenaz Sürmeneli dünya şampiyonu!

Busenaz Sürmeneli dünya şampiyonu!

Dereceye giremeyen sporcu gözyaşlarına boğuldu

Dereceye giremeyen sporcu gözyaşlarına boğuldu

Sıradaki Haber