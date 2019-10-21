Engin İpekoğlu, ilk maçında kırmızı kart gördü

Adanaspor, dün evinde İstanbulspor ile karşılaştı ve müsabaka 2-2 berabere bitti. 90. dakikada Adanaspor’un bir pozisyonunda maçın hakemi Turgut Doman’a itiraz eden İpekoğlu, tek ayağı sahaya bastığı için kırmızı kart gördü.

Adanaspor'un başına 10 Ekim tarihinde gelen İpekoğlu, böylece takımla birlikte çıktığı ilk lig maçında kırmızı kart görerek ceza almış oldu.

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