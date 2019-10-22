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22.10.2019 - 23:14 | | İSTANBUL (AA)

ERA Nymburk-Gaziantep Basketbol: 74-72

Basketbolda FIBA Erkekler Şampiyonlar Ligi C Grubu ikinci hafta maçında Gaziantep Basketbol, konuk olduğu Çekya ekibi ERA Nymburk'a 74-72 yenildi.

ERA Nymburk-Gaziantep Basketbol: 74-72

Kralovka Arena'da oynanan maçta ev sahibi takım, ilk çeyreğini 18-13 önde tamamladığı mücadelenin devre arasına 41-28 üstün girdi.

İkinci yarıda oyunu dengeleyen Gaziantep Basketbol, farkı düşürdüğü üçüncü çeyreği 53-46 geride kapattı. Gaziantep ekibi, son periyotta bir ara öne geçse de mücadele 65-65 eşitlikle sona erdi ve uzatma periyoduna geçildi.

ERA Nymburk, başa baş mücadeleye sahne olan uzatma periyodu sonunda karşılaşmadan 74-72 galip ayrıldı.

Bu sonuçla ERA Nymburk'un ikide iki yaptığı grupta, Gaziantep Basketbol ise ikinci yenilgisini yaşadı.

 

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