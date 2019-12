Sivasspor mağlubiyeti Fenerbahçe’nin sınırlarını belirleyip kalitesindeki, yeteneklerindeki zaafları ortaya koymadı sadece... Fenerbahçe’nin futbol zekasındaki kusurları da belli etti.Sivasspor mağlubiyeti Fenerbahçe’nin sınırlarını belirleyip kalitesindeki, yeteneklerindeki zaafları ortaya koymadı sadece... Fenerbahçe’nin futbol zekasındaki kusurları da belli etti.Açık söyleyelim... On kere maç yapsalar, tümünü kazanırdı Sivasspor. Çünkü ortada zeka farkı var.Koşmak, mücadele etmek, basmak, hızlı olmak bir yana, futbol sadece ayaklarla değil akılla oynanıyorsa, Rıza Çalımbay Ersun Yanal’a beş basar! Biri elindeki malzemeden en yüksek verimi alan hoca, diğeri her koşulda ezberini oynatmaya çalışan Yanal. Ezberi de mantıklı olsa!Yahu bir takım Barcelona’ya da Pendikspor’a da aynı kurgu ve taktikle oynar mı?Her şey belliydi... Sivasspor topu Fenerbahçe’ye bırakacak, ikinci bölgede baskı yapacak, kaptığı toplarla hızla rakip kaleye inecek. Orta sahada oyalanmayacak.Bu “atom karınca” Rıza Çalımbay’ın Sivasspor’a enjekte ettiği atomik bir yöntemdi. Biz biliyorduk da Ersun Yanal bilmez mi?Peki önlemi ne?Planı, stratejisi, rakibin üstünlüklerini boşa çıkaracak dokunuşları var mı?Sıfır!.. “Biz oynarız onlar önlem alsın” ukalalığı... Aynı takım aynı zihniyet. Sanki Kadıköy’de lig sonuncusuyla oynuyor Fenerbahçe. Kanatlar yolgeçen hanı. Defans duracağı yeri bilmiyor. Orta saha ortadan kaldırılmış Sivasspor tarafından.Gustavo ve Emre’nin işe yaramaz hale geldiği bir maçtı Sivas’taki mücadele. Muriç’in Appindangoye’ye esir olup ceza sahasına bile giremediği, Fenerbahçeli futbolcuların çaresizlikten aralarında kavga etmeye başladığı, şampiyonluk hayallerini santraya bırakıp geldiği bir kırılma noktasıydı.Yahu rakip pirana sürüsü gibi basıyor ve aynı hızla savunmaya geçiyor... Eveleme geveleme pasları nasıl yapacaksın, yapsan da nasıl pozisyon yaratacaksın, önde çoğalmadan, arkayı boş bırakarak nasıl kazanacaksın. Rodrigues’i, Kruse’yi kutsayanlar kutsasın... Birkaç Anadolu çocuğunun becerisiyle çıktı onların da foyası. Sadece yenilmedi Fenerbahçe... Ezildi. Maçı dokuz kişi bitirecek kadar sinirlendi. Emre geri gelmeyen Rodriguez’e, Muriç kendini attıran Ozan’a küfür etti veya edecek hale geldi.Sahi, Deniz niye kulübedeydi 70 dakika?Ferdi gibi bir enerji 63 dakika niye bekletildi. Karşınızdaki takım efor koyuyor ortaya... Siz, “tiki taka” halı saha maçı yapıyorsunuz. Fenerbahçe sadece Sivassapor deplasmanında yenilmedi...Şampiyonluk ümidi sürer mi sürmez mi bilinmez ama lig lideri Sivasspor ile karşılaştırıldığında şampiyonluğu hak etmeyen takım olduğunu apaçık ortaya koydu. Haftaya Beşiktaş’ın yolunu keser belki... Malum “Kadıköy efekti”...Boşuna gayret.Bundan sonra Fenerbahçe’nin kazandığı her maç başkalarına yarar..