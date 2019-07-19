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19.07.2019 - 07:12| Fanatik

Erce Kardeşler’de pürüz çıktı

Trabzonspor'un transfer etmek şehre getirdiği Altınordu'nun kalecisi Erce Kardeşler'de pürüz çıktı

Erce Kardeşler’de pürüz çıktı

Karadeniz devi, 1. Lig ekibi Altınordu’dan transfer etmek istediği Erce Kardeşler’i önceki gün Trabzon’a davet etmişti

Genç file bekçisi de takım arkadaşları ile vedalaşıp, Trabzon’a gelmişti. 25 yaşındaki oyuncunun imza atmasına kesin gözüyle bakılırken, son görüşmelerde ufak pürüzlerin çıktığı öğrenildi.

Bu nedenle resmi açıklamanın henüz yapılmadığı belirtildi. Öte yandan yine önceki gün Trabzon’a gelen Gaston Campi’de herhangi bir sorun olmadığı, onun da bugün içerisinde imza atacağı kaydedildi.

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