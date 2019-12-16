Erdal Torunoğulları: Hasic için yeniden görüşüyoruz

Hasic ile önceki yönetimin yaptığı anlaşmayı yeniden revize etmek için görüşmelerde bulunduklarını söyleyen Torunoğlları, "Hasic ile önceki yönetim 2 milyon Euro imza parası üzerinden anlaşma yapmış. Biz Hasic'i istiyoruz ancak bu sözleşmenin daha makul bir rakama çekilmesi için kendi tarafıyla görüşmelerimiz devam ediyor.'dedi.

'Ocak'ta öncelik santrfor'

Torunoğulları Ocak transfer dönemi için önceliklerinin santrfor olduğunu açıklarken; 'Bir de şu var; devre arasında 14 yabancıdan bir kontenjan boşaltırsak, bu hakkımızı santrfor transferinden yana kullanmak önceliğimiz olur. Bu yüzden Hasic konusu henüz tam bir netliğe ulaşmış değil" diye konuştu.