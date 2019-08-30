SÃ¼per Lig ekibi GenÃ§lerbirliÄŸi, 10 gÃ¼n Ã¶nce yollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±ktan sonra TFF 1. Lig'den Fatih KaragÃ¼mrÃ¼k ile sÃ¶zleÅŸme imzalayan tecrÃ¼beli futbolcu Erdem Ã–zgenÃ§'i yeniden kadrosuna kattÄ±.Â

BaÅŸkent temsilcisinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "KulÃ¼bÃ¼mÃ¼z, Erdem Ã–zgenÃ§ ile 1 yÄ±llÄ±k anlaÅŸmaya vardÄ±. AnlaÅŸmanÄ±n her iki taraf iÃ§in de hayÄ±rlÄ± olmasÄ±nÄ± temenni ediyoruz." denildi.Â

GeÃ§en sezonun devre arasÄ±nda GenÃ§lerbirliÄŸi'ne katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve TFF 1. Lig'den SÃ¼per Lig'e Ã§Ä±ktÄ±klarÄ±nÄ± hatÄ±rlatan 35 yaÅŸÄ±ndaki saÄŸ bek Erdem, "KÄ±rmÄ±zÄ±-siyahlÄ± formayla camiaya yakÄ±ÅŸÄ±r performans sergilemek iÃ§in de elimden geleni yaptÄ±m. CamiamÄ±zÄ±n, ait olduÄŸu yere dÃ¶nerken yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± ÅŸampiyonluk sevincinde ufak da olsa katkÄ±m olduysa ne mutlu bana. Åžampiyonluk yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±m takÄ±mÄ±mdan kÄ±sa sÃ¼re Ã¶nce kiÅŸisel nedenlerle ayrÄ±lmak durumunda kaldÄ±m." ifadelerini kullandÄ±.Â

BaÅŸkent ekibinden ayrÄ±ldÄ±ktan sonra Fatih KaragÃ¼mrÃ¼k'e imza atan Erdem Ã–zgenÃ§, GenÃ§lerbirliÄŸi'ne dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼yle ilgili ÅŸunlarÄ± kaydetti:Â

"Ã–zellikle belirtmek isterim ki bu sÃ¼reÃ§te ne baÅŸkanÄ±mÄ±z ne genel menajerimiz ne de teknik direktÃ¶rÃ¼mÃ¼zden gitmem yÃ¶nÃ¼nde bir telkin aldÄ±m. Nedenlerimi paylaÅŸtÄ±m, anlayÄ±ÅŸla karÅŸÄ±ladÄ±lar, ben de yapmam gerekeni yaptÄ±m ve Ã¼zÃ¼lerek de olsa kÄ±rmÄ±zÄ±-siyahlÄ± formaya veda ettim. GeÃ§en kÄ±sa sÃ¼rede sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ±mÄ± Ã§Ã¶zdÃ¼m ve ÅŸampiyonluk yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±m kulÃ¼be dÃ¶nmek, hedeflerine katkÄ± vermek istedim. KulÃ¼bÃ¼mÃ¼z yÃ¶neticilerine de dÃ¼ÅŸÃ¼ncemi ilettim. Ailem gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼m GenÃ§lerbirliÄŸi'nde bana yeniden forma giyme ÅŸansÄ± veren baÅŸta baÅŸkanÄ±mÄ±z Murat Cavcav, genel menajerimiz Emrah Atasoy ve teknik direktÃ¶rÃ¼mÃ¼z Mustafa Kaplan'a teÅŸekkÃ¼r ederim. DesteÄŸini esirgemeyen deÄŸerli GenÃ§lerbirliÄŸi taraftarlarÄ±na da her zaman yanÄ±mda olduklarÄ± iÃ§in minnettarÄ±m."

Â SaÄŸ bek mevkisinde oynayan tecrÃ¼beli futbolcu, kariyerinde Boluspor, KarabÃ¼kspor, Bursaspor ve MKE AnkaragÃ¼cÃ¼'nde de forma giydi.

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