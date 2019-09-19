Erdinç Şehit'ten Volkan Demirel paylaşımı

Şehit, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;

"Seni tanıdığımda henüz 19 yaşında Kartalspor kalesini koruyan genç bir kaleciydin.Seninle ağabey kardeşliğimiz 2000 senesinin Haziran ayında başladı. İlk görüşmemizde Türk futbol tarihinin en önemli kalecisi olacağının ve bununla yetinmeyip dünyanın sayılı kalecilerinden biri olacağının özgüvenini sende fazlasıyla gördüm.

Bunun gerçekleşmeye başlaması fazla uzun sürmedi ve 6ay sonra çocukluk sevdan FENERBAHÇE spor kulübüne transferini gerçekleştirdik.Bundan sonra 17 yıl sürecek müthiş kariyer başlamış oldu.Büyük sevdan FENERBAHÇE ile süper lig şampiyonlukları Türkiye kupası şampiyonluğu Avrupanın bir numaralı kupasında çeyrek final ve Türk milli takımımızla Avrupa üçüncülüğü gibi uluslararası büyük başarılar elde ederek ilk gün seninle ilgili düşündüğüm gibi Dünyanın sayılı kalecilerinden biri oldun.Bu büyük başarılardan ağabeyin olarak büyük gurur duydum.

Bu büyük kariyer boyunca ilk günden bügüne kadar sportif ve sosyal hayatında normal olarak değişimler oldu.Şunu net olarak belirtmeliyimki ilk günden bugüne kadar değişmeyen tek şey seni seni sen yapan KARAKTERİNDİR.BU büyük karakterdeki bir insanın ağabeyi olmak benim için büyük gurur teşekkürler KARDEŞİM.Şimdi yeni bir başlangıç yapıyoruz. Bundan sonraki kariyerinde de çok büyük başarılar elde ederek Büyük sevdan FENERBAHÇE kulübüne büyük hizmetler vereceğine inancım tamdır. Futbol yaşantında olduğu gibi yeni kariyerinde de desteğim sonsuza dek seninle olacaktır.Her şey için teşekkürler KARDEŞİM."