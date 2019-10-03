Ã–zellikle sporcular tarafÄ±ndan gÃ¶sterilen yoÄŸun ilgi ile turnuva, 4-5-6 Ekim tarihlerinde Kemer Country'de gerÃ§ekleÅŸtirilecek. Ä°lk gÃ¼n yetiÅŸkinler ve juniorlarÄ±n katÄ±lÄ±mÄ±yla baÅŸlayacak olan organizasyon, 6 Ekim Pazar gÃ¼nÃ¼ 17.00'da yapÄ±lacak Ã¶dÃ¼l tÃ¶reni ile sona erecek. TÃ¼rkiye'de golfÃ¼n geliÅŸmesine bÃ¼yÃ¼k katkÄ± saÄŸlayan DemirÃ¶ren Holding Kurucusu ve BaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan DemirÃ¶ren anÄ±sÄ±na dÃ¼zenlenecek turnuvada; cemiyet, iÅŸ ve spor dÃ¼nyasÄ±nÄ±n Ã¶nde gelen isimleri yer alacak.