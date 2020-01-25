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25.01.2020 - 20:21 |

Eren Derdiyok'un sözleşmesi ortaya çıktı

Özbekistan'ın Pakhtakor takımına transfer olan Eren Derdiyok'un kaç yıllık sözleşmeye imza attığı ve alacağı maaş belli oldu.

Eren Derdiyok'un sözleşmesi ortaya çıktı

ONUR DİNÇER

Göztepe ile yollarını ayırarak sürpriz bir hamleyle Özbekistan’ın yolunu tutan Eren Derdiyok’un sözleşmesinin detayları belli oldu. Galatasaray’dan gittiği İzmir ekibinde sezonun ilk yarısında umduğu kadar forma şansı bulamayan deneyimli forvet, geçtiğimiz hafta soluğu Taşkent ekibi Pakhtakor’da almıştı.

Yıllık 1.5 milyon euro alacak

Şota Arveladze’nin teknik direktörü olduğu Özbek ekibine giden 31 yaşındaki futbolcunun kontratının süresi ve maddi yönüne ilişkin ayrıntılar paylaşıldı. Rus basınına göre Eren Derdiyok yeni takımına iki yıllık imza attı. Sözleşmeye göre futbolcunun alacağı yıllık garanti ücretin 1.5 milyon euro olduğu, bu rakama ek olarak bazı bonus ödemeleri de bulunduğu bilgisi verildi.

EURO 2020’ye çağrılabilir

Göztepe’de dokuz maçta forma giyen Eren Derdiyok, bu karşılaşmalarda üç gol attı, bir de gol pası verdi. Önümüzdeki yaz düzenlenecek olan Avrupa Futbol Şampiyonası’nda yer alma fırsatı bulunan Eren için yeni takımı bir fırsat olacak. EURO 2020’de yer alacak olan İsviçre Milli Takımı’nda bitirici bir santrforun eksikliği hissediliyor.

Formda olması durumunda, bir süredir milli takımdan davet almayan Eren Derdiyok’un kadroya dahil edilebileceğinden dolayı, futbolcunun sezon geri kalanında sürekli oynaması ve hazır olması büyük önem taşıyor.

Eren Derdiyokun sözleşmesi ortaya çıktı

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