Eren’de süre krizi

Galatasaray’daki sözleşmesi sona eren Eren Derdiyok, Göztepe ile anlaşma aşamasına geldi ancak sözleşme süresi konusunda sorun henüz çözülemedi.

Cim-Bom’dan 2 milyon 150 bin euro alan golcü için 1 milyon euro öneren İzmir ekibinin başkanı Mehmet Sepil bu rakamın üzerine çıktı. Ancak Eren’in 3 yıllık sözleşmede ısrar etmesi görüşmeleri tıkadı. Sepil ise Eren’e 1 yıllık sözleşme önerdi. Süre konusunda orta yol bulunduğu takdirde golcü futbolcunun, Göztepe’ye transferi gerçekleşecek.