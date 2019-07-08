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HaberlerGalatasarayEren’de süre krizi
08.07.2019 - 08:00 |

Eren’de süre krizi

Eren Derdiyok, Göztepe ile anlaşma aşamasına geldi ancak sözleşme süresi konusunda sorun henüz çözülemedi.

Eren’de süre krizi

Galatasaray’daki sözleşmesi sona eren Eren Derdiyok, Göztepe ile anlaşma aşamasına geldi ancak sözleşme süresi konusunda sorun henüz çözülemedi.

Cim-Bom’dan 2 milyon 150 bin euro alan golcü için 1 milyon euro öneren İzmir ekibinin başkanı Mehmet Sepil bu rakamın üzerine çıktı. Ancak Eren’in 3 yıllık sözleşmede ısrar etmesi görüşmeleri tıkadı. Sepil ise Eren’e 1 yıllık sözleşme önerdi. Süre konusunda orta yol bulunduğu takdirde golcü futbolcunun, Göztepe’ye transferi gerçekleşecek.

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