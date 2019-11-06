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06.11.2019 - 10:31 | | İSTANBUL (AA)

Ergin Ataman: Kararlı ve sert oynamalıyız

Anadolu Efes Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, THY Avrupa Ligi'nin 7. haftasında yarın deplasmanda karşılaşacakları Yunan temsilcisi Olympiakos'u yenmek için sert bir basketbol oynamaları gerektiğini belirtti.

Ergin Ataman: Kararlı ve sert oynamalıyız

 

Karşılaşma öncesi açıklamalarda bulunan Ataman, geçen hafta yine Yunanistan'da Panathinaikos'a 86-70 yenildiklerini hatırlatarak, "Geçen hafta Atina'da iyi basketbol oynayamadık. Bu hafta yine Atina'dayız ve yine çok zorlu bir rakibimiz olacak. Olympiakos'u yenmek için mutlaka kararlı ve sert oynamalıyız. Özellikle hücumda top paylaşımını iyi yaparak, top kaybı yapmadan doğru şut seçimleri yapmalıyız. Olympiakos'ta Vassilis Spanoulis, Nikola Milutinov ve Georgios Printezis gibi çok kapasiteli ve büyük maç oynamasını iyi bilen çok karakterli oyuncular var. Kazanmak için iyi ve doğru basketbol oynamalıyız." ifadelerini kullandı. 

Anadolu Efes'in ABD'li oyuncusu Alec Peters ise Atina'da zorlu bir maça çıkacaklarını anlatarak, "Geçen hafta mağlup olduk, tekrar galibiyet almaya başlamalıyız. Şu an iyi bir ritmimizin olduğunu düşünüyorum ve umarım bunu Olympiakos karşısında sahaya yansıtabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

 

 

 

  

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