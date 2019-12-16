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16.12.2019 - 12:23 | | AA

Ergin Ataman: Kazanmak için oyunu kontrol etmemiz gerekiyor

THY Avrupa Ligi 14. hafta mücadelesinde yarın Litvanya temsilcisi Zalgiris'e konuk olacak Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, zorlu bir maça çıkacaklarını söyledi.

Ergin Ataman: Kazanmak için oyunu kontrol etmemiz gerekiyor

Ataman, yaptığı açıklamada, çok önemli ve güzel bir atmosferde sert bir maça çıkacaklarına dikkati çekerek, "Kazanmak için oyunu kontrol etmemiz gerekiyor." ifadesini kullandı.

Zalgiris'in şu ana kadar istediği sonuçları alamadığını ancak hem kendi sahasında hem deplasmanda tempolu ve dirençli oynayarak tüm maçlarda son ana kadar mücadele ettiğini kaydeden Ataman, "Thomas Walkup ve Lukas Lekavicius'la takımı iyi organize edip özellikle Edgaras Ulanovas ve Arturas Milaknis ile skor üretiyorlar. Ayrıca pota altında da Zach Leday ve Jock Landale ile etkili oluyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Lacivert-beyazlı takımın Fransız oyun kurucusu Rodrigue Beaubois ise Kaunas'ta her maçın zor olduğuna dikkati çekerek, "Zalgiris'in evinde büyük maçları kazanmasını sağlayan etkili bir taraftarı var. Sert bir takım ve iyi bir antrenörleri var. Bizim sıralamadaki yerimizi korumamız çok önemli ve bunun için galibiyet serimizi sürdürmek istiyoruz." şeklinde görüş belirtti.

 

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