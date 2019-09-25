Ergin Ataman: Larkin oynamayacak gibi duruyor

Anadolu Efes'e Shane Larkin'den kötü haber geldi. Başantrenör Ergin Ataman, Cumhurbaşkanlığı Kupası finalindeki Fenerbahçe Beko maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Ataman, "Larkin'in bir sakatlığı var. İstanbul'da bugün iğne oldu. Yarın Gaziantep'e gelecek. Oynamayacak gibi duruyor." dedi.

Tecrübeli koç ayrıca, "Cumhurbaşkanlığı Kupası’nda sezonun ilk resmi maçını oynayacağız. Gaziantepli basketbolseverlere güzel bir basketbol izletip, kupayı kazanmak için mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı.