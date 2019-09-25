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HaberlerBeko Basketbol LigiErgin Ataman: Larkin oynamayacak gibi duruyor
25.09.2019 - 20:52 |

Ergin Ataman: Larkin oynamayacak gibi duruyor

Cumhurbaşkanlığı Kupası finalinde Fenerbahçe Beko ile karşılaşacak Anadolu Efes'te başantrenör Ergin Ataman'dan Larkin açıklaması geldi. Ataman, Larkin'in kritik maçta forma giymesinin zor olduğunu belirtti.

Ergin Ataman: Larkin oynamayacak gibi duruyor

Anadolu Efes'e Shane Larkin'den kötü haber geldi. Başantrenör Ergin Ataman, Cumhurbaşkanlığı Kupası finalindeki Fenerbahçe Beko maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Ataman, "Larkin'in bir sakatlığı var. İstanbul'da bugün iğne oldu. Yarın Gaziantep'e gelecek. Oynamayacak gibi duruyor." dedi.

Tecrübeli koç ayrıca, "Cumhurbaşkanlığı Kupası’nda sezonun ilk resmi maçını oynayacağız. Gaziantepli basketbolseverlere güzel bir basketbol izletip, kupayı kazanmak için mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı.

 

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