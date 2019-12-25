Basketbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerTurkish Airlines Euroleague Haberleri Ergin Ataman, Maccabi'nin şifresini verdi: İyi savunma, sabırlı hücum
25.12.2019 - 11:03 | | AA

Ergin Ataman, Maccabi'nin şifresini verdi: İyi savunma, sabırlı hücum

Anadolu Efes Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, THY Avrupa Ligi'nin 16. haftasında İsrail ekibi Maccabi FOX karşısında iyi savunma yapıp sabırlı hücum etmeleri gerektiğini belirtti.

Ergin Ataman, Maccabi'nin şifresini verdi: İyi savunma, sabırlı hücum

Ergin Ataman, yaptığı yazılı açıklamada, sıralama açısından çok önemli bir maça çıkacaklarını vurgulayarak, "Rakibimiz, atletik uzunları iyi savunma yapan, yaratıcı kısa oyuncuları olan ve ikili oyunları etkili oynayan bir takım. Bu maçı kazanmak için iyi savunma yapıp hücumda sabırlı ve doğru seçimlerle oynamamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Anadolu Efes'in başarılı Sırp basketbolcusu Vasilije Micic ise önemli bir takımla mücadele edeceklerini aktararak, "İyi bir takım kimyaları var ve sert basketbol oynuyorlar. Biz de iyi basketbol oynuyoruz. Güzel bir maç olacak. Ümit ediyorum ki Sinan Erdem Spor Salonu'nda son dönemdeki gibi yine tamamen dolu ve herkesin görmek istediği bir atmosfer olacak." değerlendirmesinde bulundu.

 

 

Zlatan İbrahimovic'ten şaşırtan paylaşım!
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Beşiktaş'tan Emir Umit yalanlaması

Beşiktaş'tan Emir Umit yalanlaması

Milli tenisçi Çağla Büyükakçay: 2020'de hedefim tekrar ilk 100'e girmek

Milli tenisçi Çağla Büyükakçay: 2020'de hedefim tekrar ilk 100'e girmek

Voleybolcular 2019'da "göğüsleri kabarttı"

Voleybolcular 2019'da "göğüsleri kabarttı"

Eskişehirspor'da Mustafa Özer dönemi

Eskişehirspor'da Mustafa Özer dönemi

Sıradaki Haber