THY Avrupa Ligi'nin 2. haftasÄ±nda konuk ettiÄŸi Almanya temsilcisi ALBA Berlin'i uzatmada 106-105 yenen Anadolu Efes'in baÅŸantrenÃ¶rÃ¼ Ergin Ataman, Ã§ok Ã¶nemli bir galibiyet aldÄ±klarÄ±nÄ± belirtti.Â

KarÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan dÃ¼zenlenen basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda mÃ¼sabakayÄ± deÄŸerlendiren Ataman, Shane Larkin ve Vasilije Micic'in iyi bir maÃ§ Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.Â

Ataman, iki takÄ±mÄ±n da hÃ¼cumda etkili bir oyun ortaya koyduÄŸunu aktararak, "Larkin ve Micic Ã§ok iyi skorlar Ã¼retti. UzunlarÄ±mÄ±za iyi pozisyonlar oluÅŸturdular. HÃ¼cumda takÄ±mlarÄ±n sorunu yoktu. Rakibimizi tebrik ediyorum. OnlarÄ±n sadece kÄ±sa oyuncularÄ± deÄŸil uzun isimleri de Ã¼Ã§ sayÄ±lÄ±k isabetler buldu ve bu nedenle maÃ§Ä± bir tÃ¼rlÃ¼ koparamadÄ±k." ifadelerini kullandÄ±.Â

THY Avrupa Ligi'nde kolay maÃ§ olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± Ã§izen tecrÃ¼beli baÅŸantrenÃ¶r, "Son bÃ¶lÃ¼mde 6 sayÄ± geriye dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼zde tempoyu arttÄ±rdÄ±k. Savunmada etkili olarak, hÃ¼cumda da skor Ã¼reterek Ã¶ne geÃ§tik. Ã–nemli bir galibiyet aldÄ±k. Avrupa Ligi'nde bir kez daha gÃ¶rdÃ¼k ki bÃ¼tÃ¼n takÄ±mlar Ã¼st seviyede." ÅŸeklinde konuÅŸtu.Â

Reneses: "Limitlerimizi zorladÄ±k"Â

ALBA Berlin BaÅŸantrenÃ¶rÃ¼ Alejandro Garcia Reneses, maÄŸlup olmalarÄ±na raÄŸmen takÄ±mÄ±nÄ±n oyunundan memnun olduÄŸunu dile getirdi. SÃ¶zlerine Anadolu Efes'i tebrik ederek baÅŸlayan Reneses, "TakÄ±mÄ±mÄ±n bugÃ¼nkÃ¼ oyunundan memnunum. Limitlerimizi zorladÄ±k. BugÃ¼ne dair tek mutsuzluÄŸum Martin Hermannsson'un sakatlÄ±k yaÅŸamasÄ±ydÄ±." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

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