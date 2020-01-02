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02.01.2020 - 10:29 | | İSTANBUL (AA)

Ergin Ataman: Tempolu hücum etmemiz gerekiyor

THY Avrupa Ligi'nin 17. haftasında yarın Rusya temsilcisi Khimki'yi ağırlayacak Anadolu Efes'in tecrübeli başantrenörü Ergin Ataman, rakipleri karşısında iyi hücum etmeleri gerektiğini belirtti.

Ergin Ataman: Tempolu hücum etmemiz gerekiyor

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma öncesi açıklamada bulunan Ataman, Khimki'nin şu anda THY Avrupa Ligi'nde en çok sayı atan takım olduğunu hatırlattı.

Özellikle Alexey Shved ve Janis Timma'nın üç sayı çizgisinin gerisinden etkili olduğunun altını çizen Ataman, "Shved ve Timma'yı iyi durdurmamız gerekiyor. Stefan Jovic'in asistleri ile Devin Booker, Jonas Jerebko, Jeremy Evans ve Anthony Gill pota altında etkili olup, skor buluyorlar. Takım savunmasını üst düzeyde yapıp, tempolu hücum etmemiz gerekiyor. Çünkü Khimki çok tehlikeli bir takım." ifadelerini kullandı.

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Lacivert-beyazlı oyunculardan Alec Peters ise Khimki'nin önemli bir ekip olduğunu vurgulayarak, "Khimki, çok kaliteli oyuncularıyla sahada iyi işler yapabilen, kapasiteli bir takım. Bu maça çok iyi hazırlanmalıyız ve kazanmak için mücadelede savunmayı elden bırakmamalıyız." değerlendirmesinde bulundu

Ergin Ataman: Tempolu hücum etmemiz gerekiyor

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